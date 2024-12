Nika Prevc fa faville a Garmisch, vincendo la prova di Garmisch Partenkirchen, prima tappa del Two Nights Tour. L’atleta slovena ottiene un successo importante per la propria carriera, arrivando a quota dieci trionfi. Si tratta di un grande traguardo per la classe 2005. A completare il podio sono la norvegese Kvandal e l’atleta austriaca Pinkelnig. La prova si è sviluppata su due turni di salti: la prima run è partita alle 16:20, la seconda alle 17:15. La top 20 (composta dalle prime quindici e da cinque lucky losers) che ha passato il primo turno si è poi impegnato nella seconda discesa. L’unica italiana presente in gara era Annika Sieff, che non ha però superato Eirin Maria Kvandal nel testa a testa e ha concluso ventiseiesima. Le atlete sono attese domani, mercoledì 1 gennaio, a Oberstdorf. Qui andranno in scena le ultime due run, i punteggi delle quali verranno sommati a quello collezionato oggi a Garmisch. La somma dei quattro turni decreterà la vincitrice. Le qualificazioni sono attese per le 14:45, la gara avrà inizio alle 16:15.

PREVC Nika KVANDAL Eirin Maria PINKELNIG Eva REISCH Agnes SCHMID Katharina BJOERSETH Thea Minyan EDER Lisa FREITAG Selina SEIFRIEDSBERGER Jacqueline STROEM Anna Odine SEYFARTH Juliane KLINEC Ema LOUTITT Alexandria ITO Yuki TAKANASHI Sara MARUYAMA Nozomi STRATE Abigail RAUTIONAHO Jenny MUEHLBACHER Julia ICHINOHE Kurumi

Qualificazioni maschili: dominio Austria, azzurri k.o.

A Garmisch Partenkirchen va in scena il turno di qualificazione del secondo anno della tournée dei quattro trampolini. Sull’Hs142 è dominio austriaco, con Horl che guida la tripletta con 146.9 punti. Alle sue spalle, i connazionali Daniel Tschofenig e Michael Haybock, alle spalle del primo per 0.8 e 1.9 lunghezze. Niente da fare per gli azzurri: Alex Insam è stato squalificato per materiale non conforme, mentre i 97.7 punti di Francesco Cecon non sono stati sufficienti per passare il turno. I cinquanta atleti che hanno staccato il pass per la prossima fase, scenderanno in pista mercoledì 1 gennaio, con la run attesa alle 14:00. Gli italiani torneranno in gara venerdì 3 gennaio in Austria, in occasione della prova sul Bergisel di Innsbruck.