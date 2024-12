Non soltanto Fonseca, un altro allenatore rischia il licenziamento: la prossima partita sarà quella da dentro o fuori, non ha alternativa

La decisione che fa rumore è arrivata domenica sera: il Milan ha mandato via Fonseca dopo il pareggio contro la Roma, chiamando un altro portoghese – Conceicao – per provare a risollevare la squadra.

Un ribaltone annunciato considerato che da mesi si rincorrevano voci sul possibile allontanamento dell’ex Roma, ma con la sorpresa del nome chiamato in panchina: tra Allegri e Sarri, l’ha spuntata Conceicao, individuato come l’uomo giusto per provare a dare un senso al nuovo progetto milanista. Dopo la Roma, dunque, un’altra grande cambia in panchina, aumentando il numero degli esoneri da inizio stagione: oltre ai due giallorossi e quello rossonero, a cambiare in panchina sono stati anche Genoa, Lecce e Monza.

Una lista che potrebbe ulteriormente allungarsi visto che c’è un tecnico che vede la sua panchina scricchiolare in maniera pesante. Non potrebbe essere altrimenti, considerato l’andamento delle ultime giornate: cinque sconfitte consecutive, con l’ultima vittoria che risale a fine novembre. Davide Nicola deve dare una sterzata alla stagione del Cagliari. La squadra sarda è attualmente terzultima in classifica con appena 14 punti conquistati. Già 10 le sconfitte, il doppio dei pareggi, mentre le vittorie sono soltanto tre.

Cagliari, Nicola si gioca il posto contro il Monza

La sconfitta contro l’Inter era di certo da mettere in conto, ma la squadra ha bisogno di una scossa immediata per risalire la china e tirarsi fuori da una situazione che si fa sempre più complicata.

Prima dei nerazzurri, infatti, era arrivata una sconfitta ben più ‘pesante’ dal punto di vista del morale e della classifica: il 2-1 in casa del Venezia è stato un ko che ha fatto male. Ora i rossoblù sono attesi da un altro scontro diretto contro il Monza che la settimana scorsa ha mandato via Nesta per affidare la squadra a Bocchetti.

Una sorta di spareggio salvezza che potrà decidere le sorti di Nicola: dovesse arrivare un altro passo falso, ecco che l’esonero diventerebbe un’ipotesi concreta per l’allenatore del Cagliari, con la società che valuterebbe di affidare la squadra ad un altro tecnico. L’ex Empoli però ha un’altra possibilità per mettersi al riparo: vincere contro il Monza e dimostrare di avere ancora la squadra dalla sua parte. Così, sarà lui anche a dettare i possibili acquisti sul mercato. In caso contrario la strada sembra tracciata con la necessità di dare una sveglia alla squadra nel modo più comune: cambiare tecnico.