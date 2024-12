Retroscena clamoroso sul nuovo allenatore del Milan: Sergio Conceição non è stato il primo allenatore contattato per sostituire Paulo Fonseca.

13 giugno 2024 – 30 dicembre 2024. Esattamente sei mesi e mezzo è durata l’esperienza di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan. Nella giornata del 29 dicembre, a poche ore da Milan-Roma di campionato, la società ha preso la decisione di separarsi dal tecnico portoghese, senza tener nemmeno conto del risultato della partita contro i giallorossi.

Un esonero comunicatogli negli spogliatoi di San Siro, dopo aver mandato l’allenatore inconsapevole di tutto davanti alle TV e in conferenza stampa. Una gestione rivedibile che mette in mostra tutte le fragilità di una società allo sbando totale.

I sei mesi di Fonseca al Milan non sono stati sicuramente facili, il portoghese ha lasciato i rossoneri all’ottavo posto in classifica con soli 27 punti conquistati in 17 giornate (una partita da recuperare contro il Bologna settimo). Nel mezzo, però, non vanno dimenticate la vittoria nel derby contro l’Inter e il successo storico per 3-1 con il Real Madrid al Santiago Bernabeu in Champions League.

Ora il Milan ha deciso di affidarsi a un altro allenatore portoghese, ovvero Sergio Conceição. Il tecnico ex Porto, che in Italia da giocatore ha vestito le maglie di Lazio, Parma e Inter, ha salutato il suo Porto la scorsa estate dopo sette anni conditi da tanti successi, e ora è pronto a ripartire dal Milan. Ma Conceição non è stata la prima scelta della dirigenza rossonera.

Non solo Conceição: ecco chi era la prima scelta del Milan come nuovo allenatore

Il Milan prova a salvare una stagione affidandosi a Sergio Conceição. L’allenatore portoghese avrà sin da subito un compito difficile: affrontare la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, sfidando la Juventus del figlio Francisco. Ma, come rivelato dal giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà, il nome di Conceição non è stato il primo sondato dal Milan.

Secondo quanto riporta Pedullà, il Milan venerdì scorso avrebbe contattato Maurizio Sarri. Dopo dei dialoghi indiretti andati avanti già negli scorsi mesi, venerdì il Milan avrebbe bussato alla sua porta con un’offerta ufficiale, avendo già deciso di separarsi da Fonseca dopo il match di Serie A contro la Roma.

All’ex allenatore di Napoli, Juventus e Lazio è stato proposto lo stesso contratto offerto a Conceição: sei mesi fino al termine di questa stagione. Un contratto che non è stato considerato rispettoso per il suo lavoro da Sarri e quindi rispedito al mittente.

La richiesta del tecnico di Figline Valdarno era quella di un contratto di 18 mesi più opzione per il 2027 in caso di qualificazione in Champions League. Una volta che non è stato trovato l’accordo, il Milan ha chiuso per Sergio Conceição.