Alex Insam ha staccato il pass di qualificazione a Bischofshofen. La pista austriaca ospita la tappa finale della Tournée dei Quattro Trampolini, con l’azzurro che ha ottenuto 128.4 punti, guadagnandosi il 29esimo posto in classifica. La prima posizione è andata all’eroe di casa Stefan Kraft, leader della classifica generale della Tournée dopo le prime tre prove. L’austriaco ha collezionato 155.4 punti, precedendo il connazionale Maximilian Ortner e lo svizzero Gregor Deschwanden. La gara è attesa domani, lunedì 6 gennaio, a partire dalle 16:30. Il suo esito deciderà il vincitore della rassegna. Insam sarà impegnato contro Killian Peier, elvetico ventiduesimo in graduatoria, a pari punti con il bulgaro Zografski e l’austriaco Aigner. La Tournée opta infatti per una serie di scontri diretti, con i vincitori che potranno accedere alla fase decisiva della prova. Niente da fare invece per Francesco Cecon, 57esimo con 102 punti.

I risultati delle qualificazioni

1. KRAFT Stefan (AUT) 155.4

2. ORTNER Maximilian (AUT) -8.2

3. DESCHWANDEN Gregor (SUI) -8.8

4. WASEK Pawel (POL) -9.1

4. TSCHOFENIG Daniel (AUT) -9.1

6. HOERL Jan (AUT) 139.7 -9.6

7. OESTVOLD Benjamin (NOR) -12.0

8. KOBAYASHI Ryoyu (JPN) -13.9

9. WELLINGER Andreas (GER) -14.0

10. PREVC Domen (SLO) -14.2

29. INSAM Alex (ITA) -27.0

57. CECON Francesco (ITA) -59.7

Tournée dei Quattro Trampolini – Gli scontri diretti della gara

26. ZAJC vs 25. MUELLER

27. LINDVIK vs 24. AIGNER

28. NAITO vs 23. ZOGRAFSKI

29. INSAM vs 22. PEIER

30. LANISEK vs 21. SUNDAL K.

31. KUBACKI vs 20. NIKAIDO

32. ZYLA vs 19. ZNISZCZOL

33. FOUBERT vs 18. FETTNER

34. KOS vs 17. EMBACHER

35. KOBAYASHI vs 16. GEIGER

36. NAKAMURA vs 15. RAIMUND

37. HOFFMANN vs 14. FORFANG

38. GRANERUD vs 13. PASCHKE

39. AIGRO vs 12. HAYBOECK

40. SATO vs 11. FRANTZ

41. LANDERER vs 10. PREVC

42. KOUDELKA vs 9. WELLINGER

43. SCHUSTER vs 8. KOBAYASHI

44. TITTEL vs 7. OESTVOLD

45. IPCIOGLU vs 6. HOERL

46. BICKNER vs 5. WASEK

47. JELAR vs 4. TSCHOFENIG

48. VILLUMSTAD vs 3. DESCHWANDEN

49. KYTOSAHO vs 2. ORTNER

50. URLAUB vs 1. KRAFT