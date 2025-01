Nuova avventura per Radja Nainggolan, che, dopo l’esperienza in Indonesia al termine della quale sembrava sul punto di ritirarsi, decide di ripartire dal futsal. Il centrocampista 36enne, ex di Cagliari, Roma e Inter, tra le altre, ha infatti accettato la proposta dell’Hassania Mechelen, squadra dilettantistica che milita nella terza divisione belga. Una scelta che rispecchia quella della sorella gemella Riana, anche lei passata dal calcio a undici al futsal. “Gli offriamo un club accogliente dove è completamente rispettato. Non credo che debba più farlo per i soldi ormai”, è stato il commento di un dirigente della sua nuova squadra, che gioca a pochi chilometri da Anversa, la squadra natale del “Ninja”.

La carriera di Radja Nainggolan

Come già ricordato, Nainggolan è una vecchia conoscenza del calcio italiano. Anzi, nel nostro Paese il centrocampista è, di fatto, cresciuto calcisticamente diventando un giocatore molto importante. Notato da giovanissimo da un osservatore del Piacenza, è proprio in Emilia-Romagna che inizia la carriera di Radja. Dopo due stagioni da titolare, a gennaio del 2010 arriva il trasferimento al Cagliari, società in cui Nainggolan troverà la sua definitiva consacrazione. La sua duttilità e grinta a centrocampo gli permettono di ricoprire diversi ruoli, ottenendo numeri importanti come numero di contrasti ma non disdegnando nemmeno le incursioni offensive.

Dopo quattro anni, nel gennaio del 2014 arriva il trasferimento alla Roma, dove forma un centrocampo da sogno con Pjanic e Strootman. Con Luciano Spalletti avanza anche di qualche metro, ricoprendo il ruolo di trequartista, dove può mettere ancora più in luce le sue doti di inserimento e il suo tiro potente e preciso, soprattutto dalla distanza. Nel 2016/2017 arriva anche il record di gol in una stagione, ben dodici, mentre le sue due reti contro il Liverpool nella stagione successiva non bastano ai giallorossi per avanzare in finale di Champions League.

Nel 2018, ecco il passaggio all’Inter, dove si mette in luce in particolare per il gol contro l’Empoli che, nell’ultima giornata della stagione 2018/2019, vale la qualificazione alla Champions League. Dopo aver fatto spola tra Cagliari e di nuovo Inter, nel 2021 Nainggolan torna in patria, all’Anversa, dove disputa anche le coppe europee, prima di un ritorno in Italia, alla Spal, tra gennaio e giugno 2023.

Nainggolan ma non solo: altri giocatori ripartiti dal futsal

Nainggolan è solo l’ultimo di una lunga lista di giocatori che hanno “rinsaldato” il legame tra calcio a undici e futsal. Mentre quest’ultimo ha rappresentato la “palestra” per numerosi talenti sbocciati poi a livello mondiale nel calcio a undici (come Neymar, Lamela, Ben Yedder), sono anche tanti coloro che hanno fatto il percorso inverso. Tra i grandissimi, come non citare Ronaldinho, che dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, si è dilettato nel “calcio a cinque”? C’è anche chi lo ha fatto più volte per beneficienza, come David Luiz.

Ma numerosi giocatori hanno preso questo trasferimento in maniera più “seria”. Tra i vari, da citare Saviola, Guillermo Franco e Jarni. Rappresenta un caso a sé, invece, Falcao: il brasiliano, considerato in maniera unanime uno dei più grandi giocatori di sempre di futsal, aveva provato l’esperienza a undici nel 2005. 6 presenze con il San Paolo e 5 gol, ma anche il richiamo troppo forte del Futsal, con cui ha vinto anche due Mondiali con il Brasile.