Salto con gli sci, Bresadola: “Brutto trauma al legamento collaterale. Tra due settimane valuteremo”

Un “brutto trauma al collaterale”. Questo il verdetto dei primi esami a cui si è sottoposto Giovanni Bresadola, reduce da un infortunio al ginocchio in allenamento a Courchevel, prima delle gare inaugurali del Summer Grand Prix di salto. Una nota positiva c’è, come spiega lo stesso saltatore con gli sci azzurro sui social: “Dalla risonanza fatta ieri – si legge in una storia Instagram – i dottori hanno escluso problemi a crociati e menischi”. Ma, come detto, “il legamento collaterale ha subito un brutto trauma”. E ancora: “Dalle immagini, però, non si può capire l’entità del problema, in quanto lo stiramento e la botta hanno formato dei liquidi che non permettono la visione nitida della zona. Tra un paio di settimane dovrò ripetere la risonanza e mi sapranno dire se dovrò operarmi o meno”. “Al momento giro per casa in mutande spostandomi dal letto al divano con un tutore che mi tiene immobilizzata la gamba”. ha concluso Bresadola che in un’altra foto ha mostrato la foto del tutore e del ginocchio immobilizzato.