Scherma, i ranking olimpici per Parigi 2024 dopo i Mondiali di Milano: Italia a rischio nella sciabola

Archiviati i Mondiali di Milano, la scherma guarda avanti e si proietta verso i Giochi di Parigi 2024: ma qual è la situazione dei ranking olimpici? Secondo il regolamento, le nazioni che qualificano la squadra, si aggiudicano anche le tre quote individuali nella stessa arma. Particolarmente importanti sono dunque le classifiche relative alle squadre senior di ciascuna specialità. In particolare, le carte olimpiche verranno assegnate ai primi quattro Paesi (indipendentemente dalla zona di provenienza) di ciascuna arma in base al ranking ufficiale FIE per squadre senior aggiornato all’1 aprile 2024.

Riceverà il pass olimpico anche la squadra meglio piazzata di ciascuna delle quattro zone (Africa, America, Asia-Oceania, Europa), ma che deve essere classificata tra il 5° ed il 16° posto. Se però una zona non è rappresentata nelle posizioni di classifica sopra menzionate, si qualificherà la miglior squadra in classifica di quella zona. Da sottolineare che il ranking olimpico considera i punti accumulati nelle gare a squadre senior di Coppa del Mondo, Mondiali e Campionati Continentali nel periodo dal 3 aprile 2023 all’1 aprile 2024, appunto.

L’Italia ha trionfato nel medagliere della rassegna iridata nella città lombarda, che metteva in palio punti importanti per il ranking olimpico, ma non tutte le armi azzurre sorridono. Se da una parte le squadre di fioretto e spada possono dormire sonni tranquilli, azzurri e azzurre della sciabola dovranno evitare passi falsi nelle prossime competizioni. Scopriamo dunque le prime posizioni del ranking olimpico a squadre senior di fioretto, spada e sciabola per ciascun genere.

Scherma: i ranking olimpici dopo i Mondiali di Milano

SPADA FEMMINILE

Polonia 196.000 punti Corea del Sud 196.000 Francia 192.000 Italia 180.00 Usa 135.000

SPADA MASCHILE

Italia 193.000 punti Francia 168.000 Kazakistan 172.000 Francia 168.000 Venezuela 164.000

FIORETTO FEMMINILE

Italia 296.000 punti Francia 256.000 Usa 228.000 Giappone 216.000 Canada 182.000

FIORETTO MASCHILE

Giappone 228.000 punti Usa 200.000 Italia 180.000 Cina 168.000 Francia 152.000

SCIABOLA FEMMINILE

Ungheria 196.000 punti Francia 193.000 Corea del Sud 174.000 Usa 172.000 Ucraina 161.000 Italia 136.000

SCIABOLA MASCHILE