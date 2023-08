Tennis, Serena Williams è in attesa di una bambina: l’annuncio sui social

Serena Williams è incinta di una bambina, la sua secondogenita. A rivelarlo è stata la stessa ex tennista statunitense insieme a suo marito Alexis Ohanian, attraverso i social network. La coppia ha celebrato il gender reveal durante una sontuosa festa nel fine settimana, che comprendeva un gioco con la torta e un epico spettacolo di luci che ha rivelato il sesso della nascitura. Williams e Ohanian hanno documentato l’intera festa in un video su YouTube, che mostrava come Serena aveva segretamente sperato in una seconda figlia per tutto il tempo. Presenti tanti ospiti al Gender Reveal Party, come Richard e la sorella di Serena, Venus.