Un vento fortissimo che si è abbattuto su Vikersund nella fasi finali della seconda gara di volo femminile ha costretto gli organizzatori a cancellare la prova, valida come quartultimo appuntamento della Coppa del Mondo di salto con gli sci 2024/25. Rimangono ora sul piatto un paio di opzioni per il recupero della gara, anche se ovviamente tutto dipenderà dalle condizioni atmosferiche, che come comunicato dalla Fis dovrebbero peggiorare a livello ventoso nelle prossime ore. In ogni caso, la gara si potrebbe disputare con una serie secca a metà pomeriggio al posto del trial maschile, oppure in serata al termine della stessa gara maschile, in programma alle 17.00. Chiaramente però data la situazione anche la gara di volo maschile appare a questo punto in dubbio. Nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti.

L’interruzione e successiva cancellazione della gara della mattinata è arrivata ad un salto dalla conclusione della prima serie. Mancava all’appello infatti soltanto il salto di Nika Prevc, che aveva fatto segnare il miglior punteggio nelle qualificazioni di ieri, e fin qui ha dominato ogni serie di salti sul trampolino di volo Vikersundbakken HS240. Nella seconda gara di volo femminile della storia della Coppa del Mondo, la 19enne fuoriclasse slovena insegue la decima vittoria consecutiva tra CdM e Mondiali, con nove successi in fila ottenuti ad oggi su tutte e tre le tipologie di trampolino.

AGGIORNAMENTO: La gara è stata riprogrammata alle ore 15.45.

Salto con gli sci: la gara prima dell’interruzione a Vikersund

Al comando al momento dell’interruzione c’era Selina Freitag, partita da stanga 14 (la gara è iniziata con i salti da stanga 21): nonostante una velocità di stacco inferiore ai 100 km/h, la tedesca è riuscita comunque ad atterrare sui 190 metri, incassando 59 punti di compensazione che le sono valse la prima posizione. Alle sue spalle si era piazzata la padrona di casa Anna Odine Strøm, la quale ha siglato il primo salto della carriera oltre i 200 metri, con un accenno di genuflessione che le ha permesso di ottenere il secondo punteggio. Al terzo posto c’era la canadese Alexandria Loutitt, andata oltre ai 210 metri ma con un atterraggio non ottimale.

Quarta posizione poi per l’altra norvegese Eirin Maria Kvandal, che da stanga 11 e con ben 81.1 punti di compensazione non è riuscita a trovare il giusto feeling con il trampolino, atterrando a 172.5 metri. Nelle retrovie infine l’unica azzurra in gara, ovvero Lara Malsiner. Da segnalare una caduta, fortunatamente senza conseguenze, per Abigail Strate, che in allenamento era stata una delle poche a spingersi oltre ai 200 metri. La canadese ha perso coordinazione nel finale finendo a terra, ma si è alzata uscendo dalla pista sulle sue gambe.