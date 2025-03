Marc Marquez vince la gara sprint del Gran Premio dell’Argentina, seguito dal fratello Alex e da Francesco Bagnaia. Allo spegnimento dei semafori il maggiore dei fratelli Marquez parte nel migliore dei modi, mantenendosi saldamente in testa alla classifica. Il ducatista si deve guardare dal fratello Alex, che dopo due tornate a ritmo contenuto mette nel mirino la prima posizione. A soffrire particolarmente nel corso dei primi giri è Fabio Quartararo. Il francese della Yamaha scivola lungo la classifica, vittima di un degrado maggiore di quanto preventivato dalla squadra. Nella seconda parte di gara, i fratelli Marquez fanno gara a sé, con Francesco Bagnaia in terza posizione che rimane spettatore a più di due secondi di distanza. Sul finale, Marc riesce a scrollarsi di dosso lo scudiero Gresini, andando a vincere la gara sprint.

M. Marquez A. Marquez F. Bagnaia J. Zarco F. Di Giannantonio M. Bezzecchi F. Morbidelli J. Mir P. Acosta F. Quartararo J. Miller A. Rins L. Marini E. Bastianini A. Ogura R. Fernandez S. Chantra M. Vinales F. Aldeguer L. Savadori DNF M. Oliveira DNF B. Binder DNF

LE PAGELLE

MARC MARQUEZ: 10

Marc Marquez vince ancora e conquista anche la seconda gara sprint della stagione. Lo spagnolo, che ha conquistato la pole position nelle qualifiche in scena poche ore fa, sale di nuovo sul gradino più alto del podio. Il ducatista si conferma il favorito del fine settimana e ora si proietta verso il GP di domani.

ALEX MARQUEZ: 9.5

Ottimo sabato per Alex Marquez, che dopo un avvio a ritmo contenuto prende il ritmo e si mette a tallonare il fratello. La Gresini può festeggiare un buon secondo posto, sognando di poter replicare e fare meglio nel Gran Premio che concluderà il weekend.

BAGNAIA: 8/9

Francesco Bagnaia si accontenta della terza posizione, guadagnando una posizione rispetto alla griglia di partenza. L’italiano, in difficoltà nelle prime fasi del fine settimana, si dimostra in crescita ma manca ancora di brillantezza in alcuni passaggi.

ZARCO: 8.5

Buona prova per Zarco, che sfiora il podio. Il transalpino spende gli ultimi giri a disposizione a inseguire Bagnaia, senza però riuscire a raggiungere il tre volte campione iridato. Nonostante il gradino mancato, Zarco

DI GIANNANTONIO: 8.5

Fabio Di Giannantonio conclude la gara in quinta posizione. Si tratta di un ottimo risultato per l’italiano, che non è ancora tornato in piena forma dopo l’infortunio alla spalla rimediato nei test pre stagionali.

LA GRIGLIA DI PARTENZA DI DOMANI