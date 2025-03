Patrick Baumgartner ha chiuso all’undicesimo posto la prova di bob a quattro nei mondiali di Lake Placid. L’azzurro, insieme a Eric Fantazzini, Robert Mircea e Lorenzo Bilotti, ha ceduto un’ulteriore posizione rispetto alla decimo dopo le prime tre manche, chiudendo la stagione con un gap di 2.63 da Freidrich. Da ricordare come la gara si sia svolta effettivamente su tre manche, invece di quattro, visto l’annullamento dei risultati della seconda discesa a causa del danneggiamento subito durante la discesa dal bob di Lochner per un’imperfezione del tracciato.

La gara ha visto la vittoria del tedesco Francesco Friedrich, che ha legittimato il dominio di questa stagione vincendo anche il titolo a quattro. Dopo aver conquistato la Coppa del mondo e l’oro nel bob a due, infatti, il teutonico si è imposto anche nella sfida decisiva a Lake Placid con il terzo tempo assoluto nell’ultima discesa: tanto è bastato per difendere il primato dal tentativo di rimonta del connazionale Johannes Locker, a 28 centesimi di distacco dal tempo di 2:44.52 firmato complessivamente da Friedrich. A completare il podio è il britannico Brad Hall (+0.48), mentre giù del podio ecco il padrone di casa Frank Del Duca (+1.12).

In corso anche la gara di bob a due femminile, arrivata a metà dopo le prime due manche. Anche in questo caso, al momento, è tripudio tedesco. La bandiera della Germania, infatti, sta monopolizzando il podio con il primo posto di Laura Nolte e Deborah Levi con il tempo di 1:52.77. A 23 centesimi di ritardo, con un secondo posto in entrambe le manche, ecco Kim Kalicki e Leonie Fiebig, mentre al terzo posto ci sono Lisa Buckwitz e Kira Lipperheide, staccate di 43 centesimi. Decisamente lontane, a +0.76, le statunitensi Kaysha Love e Jasmine Jones.