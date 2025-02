Daniel Tschofenig beffa Jan Hoerl e si prende gara-2 della tappa di Coppa del Mondo di salto con gli sci. Nell’appuntamento che ha chiuso la lunga trasferta negli Stati Uniti, dal trampolino HS128 c’è la rimonta del forte austriaco sul connazionale, visto che Tschofenig era terzo dopo la prima run e con il secondo salto non solo scavalca Hoerl, ma lo precede di ben sei punti. Terzo gradino del podio per lo sloveno Anze Lanisek, staccato di oltre dodici punti dalla vetta. Al quarto posto, invece, si piazza il norvegese Johann Andre Forfang, che aveva conquistato gara-1 di sabato, quinta la leggenda giapponese Ryoyu Kobayashi.

Capitolo italiani, anzi, italiano: non brilla Alex Insam, che pur evitando il taglio prima della seconda run, non fa meglio di un ventinovesimo posto, che non muta tra prima e seconda run. 214.6 punti complessivi per l’azzurro, che dunque va pur sempre a punti, migliorando rispetto alla prima gara di Lake Placid in cui non aveva superato la prima manche, fermandosi al trentacinquesimo posto. Come detto, non erano presenti altri azzurri in questa tre giorni di Coppa del Mondo negli States.

KOSTNER 25ESIMO IN COMBINATA NORDICA

Nella gara conclusiva della tappa di Coppa del Mondo di combinata nordica a Otepaa, in Estonia, bis di Vinzenz Geiger che, dopo aver trionfato nella Gundersen del sabato, alla domenica si ripete e fa sua anche la Compact. In seconda posizione dopo la frazione di salto, il forte tedesco sugli sci è riuscito a ricucire il gap di sei secondi nei confronti di Jarl Magnus Riiber, che lo precedeva a metà gara, ed è poi stato in grado di allungare e tagliare il traguardo in perfetta solitudine, dopo 16’53″5 con un margine di 16″ sul norvegese, che in ogni caso resta comunque al comando della classifica generale; al terzo posto oggi troviamo invece l’altro tedesco Julian Schmid, staccato di 26″. Nei 7.5 km di fondo Aaron Kostner recupera tante posizioni e chiude poi venticinquesimo a 1’11″8, mentre Raffaele Buzzi ed Alessandro Pittin sono in quarantunesima e quarantaduesima piazza, infine Stefano Radovan è quarantottesimo. A fine febbraio, a partire da giorno 25, ci sono i Mondiali di Trondheim, in Norvegia.