La bella avventura di Lucia Bronzetti in quel di Cluj-Napoca non trova il suo lieto fine nell’atto conclusivo. Il Transylvania Open, torneo di categoria WTA 250, va infatti ad Anastasia Potapova, testa di serie numero uno del tabellone. La russa si è imposta in rimonta sulla tennista italiana con il punteggio di 4-6 6-1 6-2, reagendo bene a un primo set perso dopo aveer condotto per 4-2 prima di cedere i quattro games successivi. Terzo titolo in carriera per Potapova, il primo dal 2023 e al termine di una settimana in cui solo oggi ha perso un set. Per Bronzetti arriva invece il terzo ko su quattro finali nel circuito maggiore: finora l’unico successo resta quello del 2023 sulla terra rossa di Rabat, mentre prima di quello odierno erano arrivate le sconfitte anche a Palermo e Bad Homburg.

A DOHA GARCIA PRIMA AVVERSARIA DI PAOLINI

Intanto a Doha è partito già il main draw del primo WTA 1000 stagionale, il secondo dei tre appuntamenti di febbraio in Medio Oriente. Nel mezzo dei due tornei negli Emirati (Abu Dhabi e Dubai) si inserisce infatti il torneo qatariota, dove si rivedono quasi tutte le top players del ranking, a partire da Aryna Sabalenka e Iga Swiatek. Le prime due della classifica hanno un bye all’esordio, così come c’è da attendere per il primo match di Jasmine Paolini, ma della toscana conosciamo l’avversaria. Si tratta infatti di Caroline Garcia, che quest’oggi è tornata finalmente alla vittoria dopo essersi imposta per 6-1 7-6(5) sulla cinese Yue Yuan.

Prosegue il non facile inizio di stagione di Anna Kalinskaya, sconfitta al primo round dalla qualificata Cristina Bucsa al termine di una dura battaglia che ha visto prevalere la tennista iberica con lo score di 6-7(3) 7-5 6-4 in rimonta. Ora Bucsa se la vedrà contro Elise Mertens, che invece ha dovuto faticare poco al suo esordio: dopo aver vinto per 6-0 il parziale d’apertura, la belga ha usufruito del ritiro della danese Clara Tauson.

OUT SHNAIDER, VINCE SAKKARI

Tutto facile per Marta Kostyuk, che si è sbarazzata con un duplice 6-3 della wild card turca Zeynep Sonmez, prenotando così un bel match di secondo turno con la testa di serie numero tre del draw Coco Gauff. Bene anche Leylah Fernandez, che ha lasciato tre games alla belga Minnen e ora affronterà Emma Navarro, ottava giocatrice del seeding.

La sorpresa di giornata è senza dubbio l’eliinazione di Diana Shnaider, undicesima giocatrice del tabellone. La russa si è fatta sorprendere dalla qualificata statunitense Alycia Parks per 6-4 7-6(2). Bene invece Samsonova (6-3 6-3 a Sun) e Sakkari, che pur soffrendo ha battuto per 4-6 6-3 4-0 ritiro la romena Ruse.