Dopo Jannik Sinner, c’è Carlos Alcaraz. Lo spagnolo trionfa a Rotterdam e impreziosisce l’albo d’oro dello storico torneo olandese, da anni appuntamento fisso della stagione indoor europea. Per la prima volta in tabellone, il n°3 del ranking ATP vince il suo primo torneo del circuito maggiore su questa superficie, il 17° deella sua carriera. Arriva al termine di una finalee in cui ricorso al terzo set per spegnere le speranze di un comunque sempre positivo Alex De Minaur. Alla fine il punteggio recita 6-4 3-6 6-2 in favore del 21enne di Murcia, che con questi 500 punti avvicina Zverev e la sua seconda posizione mondiale (8135 per il tedesco, 7510 per lo spagnolo).

Ora una settimana di pausa e poi rivedremo ‘Carlitos’ in campo a Doha per un torneo che si preannuncia spettacolare, con il ritorno anche di Jannik Sinner e probabilmente anche quello di Novak Djokovic, salvo complicazioni nel suo rientro dall’infortunio patito in Australia.

ALTRO TROFEO PER BOLELLI E VAVASSORI

Simone Bolelli e Andrea Vavassori mettono un altro trofeo in bacheca, vincendo il torneo di doppio in Olanda. Secondo successo stagionale dopo Adelaide per la coppa italiana, che è riuscita a mettersi subito alle spalle la cocente delusione dell’atto conclusivo degli Australian Open. Nonostante la fatica accumulata nelle ultime ore, con il match di semifinale chiuso nella tarda serata di sabato e la finale programmata quest’oggi a ora di pranzo, Simone e Andrea hanno avuto la meglio con il punteggio di 6-2 4-6 10-6 sulla coppia formata da Sander Gille e Jan Zielinski.

“E’ stata una finale molto lottata – le parole di Simonee Bolelli – giocheremo tante volte quest’anno, voglio ringraziare il mio partner, abbiamo ricevuti tanto sostegno dal pubblico italiano qui e sono felice di aver condivido questo successo con te, hai aggiunto anni alla mia carriera, sono quasi due anni che giochiamo insieme e spero di riuscire a vincere ancora più trofei alla nostra bacheca quest’anno”.

“Abbiamo iniziato dai Challenger e vi auguro il meglio – ha esordito nel suo discorso post match Vavassori – Tre finali, abbiamo cominciato l’anno in maniera incredibile e ne sono fiero, è un piacere condividere il campo e il viaggio con te, l’atmosfera oggi era bellissima, questo è uno dei torneo più belli in cui abbia mai giocati, è stata una settimana bellissima e sicuramente torneremo l’anno prossimo”. Per Andrea, grande protagonista anche in singolare con il secondo turno raggiunto dalle qualificazioni, ora un’altra settimana “da solo”: ha infatti ricevuto una wild card per il challenger di Manama in Bahrain.