Salto con gli sci, qualificazioni Szczyrk: Kobayashi primo, quattro azzurri superano il taglio

Dopo le gare di Wisla, la Coppa del Mondo di salto con gli sci rimane in Polonia con la tappa di Szczyrk. Nella gara di qualificazione odierna Ryoyu Kobayashi si prende il primo posto con 132,4 punti grazie a un salto da 100,5 metri. Il concorde di Hachimantai mette in fila lo sloveno Anze Lanisek, secondo di un solo decimo, e il tedesco Andreas Wellinger, staccato di otto decimi. Quarto l’altro sloveno Lovro Kos, mentre i due austriaci Hoerl e Kraft chiudono rispettivamente sesto e settimo. Per quanto riguarda l’Italia invece, gli azzurri sfoderano un’ottima prova, superando tutti e quattro il taglio. Il migliore è Giovanni Bresadola in 28esima posizione, mentre il classe 2001 Francesco Cecon chiude 35esimo. Alex Insam si qualifica con il 43esimo punteggio, mentre Andrea Campregher è 49esimo e dentro di un soffio.