Francia: associazione calciatori presenta denuncia contro i club alla Procura di Parigi

L’UNFP, l’Associazione calciatori francese, ha presentato una denuncia alla Procura di Parigi contro i club per estorsione e molestie. Un’azione legale che, spiega il sindacato, non è rivolta a una società in particolare ma a tutelare i calciatori dalle pressioni che su di loro esercitano i club quando non accettano di rinnovare il contratto o rifiutano un trasferimento. “Sono pratiche diffuse, che dall’inizio della stagione hanno già coinvolto 180 giocatori. L’uso della coercizione morale per indurre una persona ad accettare di firmare o risolvere un contratto costituisce reato di estorsione”, la nota dell’UNFP.