Salto con gli sci, qualificazioni Lillehammer 2023: avanzano Bresadola, Insam e Cecon

Buone notizie per l’Italia dalle qualificazioni del trampolino HS140 di Lillehammer 2023, dove è in corso il Raw Air Tournament, circuito norvegese della coppa del mondo di salto con gli sci. Seppur per il rotto della cuffia, tutti e tre gli azzurri ai nastri di partenza si sono qualificati per la gara di domani. Avanzano dunque Giovanni Bresadola con il quarantunesimo punteggio (103.8), Alex Insam quarantaquattresimo con 101.4 e Francesco Cecon quarantottesimo con 97.8. Per tutti e tre l’obiettivo, complesso, è quello di saltare due volte domani e di entrare tra i primi trenta.

A vincere le qualificazioni è il solito Halvor Egner Granerud, il padrone di casa, che con il connazionale Johann Andre Forfang infliggono pesanti distacchi alla concorrenza. 153.6 per il fuoriclasse norvegese, 153.0 per l’altro norvegese, quindi a 140.7 troviamo Ryoyu Kobayashi e via via tutti gli altri, a cominciare da altri due norvegesi in top-5. Eliminato a sorpresa il tedesco Wellinger, tradito forse dal vento.