Tsurenko spiega il ritiro: “Ho saputo che la Wta vuole riammettere i russi e ho avuto un attacco di panico”

Lesia Tsurenko ha quest’oggi spiegato il motivo del ritiro inaspettato dal WTA 1000 Indian Wells 2023. “Ho auto un crollo mentale dopo le notizie sentite in questi giorni”, ha confessato la tennista Ucraina. “Penso di aver avuto degli attacchi di panico, facevo fatica a respirare, il tutto dopo la discussione con Steve Simon. Sono rimasta scioccata da ciò che mi ha detto sui russi e bielorussi, vorrebbe che venisse data la possibilità a loro di partecipare alle Olimpiadi così come sta succedendo nel tennis. Mi ha detto che è per rispettare i principi olimpici”. Poi Tsurenko ha aggiunto: “Simon ha anche aggiunto che si sentirebbe malissimo se fosse nei miei panni e che lui stesso non sostiene la guerra, ma se i giocatori russi e bielorussi la sostengono, questa è solo la loro opinione”.

Dopo tali considerazioni è sorta una voglia di chiarimento da parte di Tsurenko e alcune colleghe di Board od Directors della WTA: “Abbiamo chiesto una teleconferenza per sollevare la questione di come un uomo come Steve Simon possa essere un leader nella WTA e cosa possiamo fare al riguardo. Come possiamo avere la certezza che la nostra organizzazione protegge i nostri diritti? Semplicemente non capisco cosa sia successo in questo mondo e che queste cose debbano essere spiegate. Questo è molto sorprendente e molto doloroso”.