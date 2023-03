Milan-Salernitana, Pioli: “Un’occasione persa, preso un gol evitabile”

“Nel primo tempo l’abbiamo controllata bene, ma non con la pericolosità che volevamo. Una squadra che va in vantaggio deve fare molto di più per vincere la partita. Abbiamo subito un gol evitabile, poi la partita è diventata spigolosa e nervosa. Un’occasione persa”. Lo ha detto a Sky il tecnico del Milan Stefano Pioli dopo il pareggio per 1-1 contro la Salernitana. Al gol di Giroud, risponde Dia e per i rossoneri c’è un punto che rallenta la corsa Champions: “Se la sfida col Tottenham ha influito? Vorrebbe dire che dobbiamo crescere. Abbiamo avuto un palleggio buono ma lento, abbiamo permesso alla Salernitana di riposizionarsi”. Contro l’Udinese, Giroud non ci sarà per squalifica e Ibrahimovic cerca posto: “Oggi c’era poco spazio per servirlo, ora analizzeremo questa partita, poi valuteremo le scelte per Udine”, aggiunge Pioli, che si sofferma anche su Leao: “Rinnovo? Non credo incida sulle sue prestazioni. Deve stare più dentro la partita, dobbiamo cercarlo di più”. Cos’è cambiato rispetto all’anno scorso? “All’interno del gruppo niente. C’è la stessa compattezza, voglia di crescere e migliorare. Non stiamo trovando quella continuità in campionato che serve per stare davanti in classifica. Abbiamo sofferto tanto la ripresa dopo la pausa, stiamo facendo meglio ma ancora dobbiamo crescere, soprattutto in mentalità. Dalla Champions dovevamo prendere energia, entusiasmo, intensità. Per come abbiamo preso il gol ci è mancato qualcosa”.