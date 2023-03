Salto con gli sci, Mondiali femminili 2023: a Planica vince la canadese Loutitt

Nella giornata di oggi a Planica, Slovenia, si è disputata la gara femminile valida per i Mondiali di salto con gli sci 2023. A vincere è la canadese Alexandria Loutitt, che ribalta il pronostico della vigilia e sale sul gradino più alto del mondo. Battute la norvegese Maren Lundby, argento, e la tedesca Katharina Althaus, bronzo. Quarta la giapponese Maruyama, mentre completa la Top la norvegese Stroem. Non brillano invece le padrone di casa slovene e l’austriaca Pinkelnig. Infine, entrambe le azzurre hanno conquistato l’accesso alla seconda serie, non riuscendo però a chiudere tra le prime 20. Lara Malsiner si è classificata 22^, mentre Jessica Malsiner 29^.