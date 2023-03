Formazioni ufficiali Manchester United-West Ham, FA Cup 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Manchester United e West Ham, sfida valida per gli ottavi di finale della FA Cup 2022/2023. I Red Devils hanno tutte le intenzioni di proseguire la marcia positiva di questo inizio di 2023 e cercano di restare in corsa anche sul fronte della coppa nazionale. Di fronte un West Ham che non sta vivendo affatto una buona stagione in Premier League e che per questo cerca riscatto in questa competizione. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di mercoledì 1 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI MANCHESTER UNITED-WEST HAM

MANCHESTER UNITED: in attesa

WEST HAM: in attesa