Formazioni ufficiali Arsenal-Everton, Premier League 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Arsenal e Everton, sfida valida per il recupero della settima giornata di Premier League 2022/2023. I Gunners sono sempre in testa alla classifica, con un vantaggio di due punti sul City di Guardiola e questa sera proveranno a prendersi la rivincita a poche settimane dalla sconfitta contro i Toffees ottenuta a Goodison Park. Gli ospiti in questo momento sono terzultimi e proveranno in qualche modo ad uscire da questa trasferta con almeno un punticino utile in chiave salvezza. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di mercoledì 1 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI ARSENAL-EVERTON

ARSENAL: in attesa

EVERTON: in attesa