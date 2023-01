Salto con gli sci, Ljubno 2023: ottimo sesto posto per Lara Malsiner, vince Pinkelnig

Ottimo risultato per l’Italia nella tappa di coppa del mondo di salto con gli sci di scena a Ljubno, in Slovenia. Lara Malsiner, infatti, ha chiuso al sesto posto, sognando il podio dopo la prima serie chiusa al terzo posto. Nel secondo round, però, non si ripete e scivola leggermente nella classifica, al contempo però è comunque il suo miglior piazzamento da oltre mille giorni a questa parte. Per il resto, è la solita Eva Pinkelnig ad aggiudicarsi la vittoria dal trampolino HS94, con 253.4 punti che bastano a tener dietro Anna Stroem e Selina Freitag, che tenta il salto dalla porta 16.

Paura, invece, per Ursa Bogataj: protagonista di una brutta caduta, è stata portata via in barella dolorante e sembra possa trattarsi di un problema al ginocchio. Per quanto riguarda le altre italiane, in gara in finale vi era solo la sorella di Lara, Jessica Malsiner, che però non è riuscita a superare il taglio delle trenta dopo il primo round.