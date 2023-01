Promozione, otto tesserati squalificati per violenza nei confronti dell’arbitro

Squalificati otto tesserati dell’Art.Ind. Larcianese dal giudice sportivo. I tesserati della società dilettantistica di Promozione del Girone A, avrebbero contestato violentemente delle decisioni arbitrali meritandosi squalifiche fino a 33 mesi. Il fatto è avvenuto al termine della partita tra Art.Ind. Larcianese e Meridien Grifoni, match valido per la Coppa Italia Promozione, vinta dalla formazione ospite per 4-2. I provvedimenti disciplinari più pesanti sono stati inflitti ai dirigenti Giancarlo Carbone e Massimo Rossi inibiti, rispettivamente, fino al 30 settembre 2025 e fino al primo marzo 2025 per, il primo “avere offeso e dato una forte spinta con entrambe le mani sulla schiena dell’arbitro facendogli sbattere la spalla sullo spigolo della porta” e il secondo “per aver colpito con la mano aperta con intensità vicino alla nuca il direttore di gara procurandogli dolore, stordimento e giramenti di testa”. Inoltre fino al 30 aprile 2023 è stato squalificato il calciatore Edoardo Bastogi per aver offeso e trattenuto l’arbitro per una spalla, per due gare Mattia Massaro e Nicola Tocchini, per una gara Jonathan Del Sorbo, Filippo Filieri e fino al 29 gennaio il massaggiatore Massimo Sterlino. La società è stata anche multata di 1.200 euro per contegno offensivo e minaccioso dei propri dirigenti verso la terna arbitrale costretta a ricorrere all’intervento dei carabinieri per poter abbandonare l’impianto sportivo in sicurezza dopo una sosta forzata negli spogliatoi.