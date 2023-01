Nottingham Forest-Chelsea oggi in tv: data, orario, canale e diretta streaming Premier League 2022/2023

Il canale e le indicazioni per vedere in diretta tv Nottingham Forest-Chelsea, sfida valida per la 18esima giornata della Premier League 2022/2023. Dopo tre sconfitte di fila, il Chelsea è tornato a vincere e vorrà ripetersi al City Ground per alimentare le loro speranze europee. A caccia di punti salvezza invece il Forest, in piena lotta per non retrocedere e determinato a fare tutto il possibile per evitare un immediato ritorno in Championship. Blues che partiranno ampiamente favoriti secondo i bookmakers. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 17:30 di oggi, domenica 1 gennaio. La partita sarà visibile in tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Football (canale 203). Sarà inoltre possibile per gli abbonati seguirla n streaming su Sky Go e NOW.