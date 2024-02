Salto con gli sci, Lake Placid 2024: trionfa Kos, miglior risultato della carriera per Bresadola

Prima vittoria in carriera per Lovro Kos, che conquista la gara di Lake Placid, valevole per la Coppa del Mondo di salto con gli sci 2023/2024, e lo fa con il punteggio di 278.9. Alle sue spalle con 278.1 punti lo giapponese Ryoyu Kobayashi, che può sorridere in ottica classifica generale, mentre completa il podio il norvegese Marius Lindivk a 277.8 punti. Grandi rimpianti per gli austriaci Aigner e Kraus, rispettivamente secondo e primo dopo la prima serie ma protagonisti di errori significativi e solo 22° e 24° al traguardo. Giornata molto positiva anche per l’Italia e per Giovanni Bresadola, che non solo centra la seconda top 10 della sua carriera ma ottiene anche il suo miglior risultato in Coppa del Mondo. Per lui ottava piazza con il punteggio di 270.3. Undici invece le posizioni guadagnate dall’altro azzurro, Alex Insam, capace di concludere dodicesimo con il punteggio di 276.5