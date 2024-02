Formazioni ufficiali Real Madrid-Girona, Liga 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Real Madrid-Girona, match valevole per la ventiquattresima giornata di Liga 2023/2024. Pochi mesi fa i tifosi del Girona tutto avrebbero potuto immaginare, tranne di ritrovarsi a febbraio in un match che potrebbe valere questa Liga, al Bernabeu contro il Real di Ancelotti. I Blancos giocano in casa e hanno due punti di vantaggio sulla squadra ospite. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

REAL MADRID: Lunin; Mendy, Tchouaméni, Carvajal, Vazquez; Camavinga, Kroos, Valverde, Bellingham; Vinicius, Rodrygo.

GIRONA: Gazzaniga; Couto, Èric, Juanpe, Miguel; Aleix Garcia, Ivan Martin, Portu; Sávio, Tsygankov, Dovbyk.