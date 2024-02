Formula 1, Leclerc: “La vittoria è l’unico obiettivo, Sainz? Siamo amici nella vita”

Charles Leclerc, pilota della Ferrari, si concede a Daily Mail per un’intervista in vista della nuova stagione di Formula 1 ormai alle porte: “Il mio unico obiettivo è trionfare; non mi accontento di posizioni secondarie. Partiamo da un gap significativo, ma l’impegno per colmarlo è totale. Stiamo lavorando sodo per compiere il salto qualitativo necessario. Sono impressionato da quanto il simulatore riesca ad avvicinarsi all’esperienza reale di guida. Anche se ci sono stati momenti di discrepanza in passato, credo fermamente nel lavoro svolto“. Si passa poi al rapporto con Carlos Sainz, che farà coppia con il monegasco per un’ultima stagione prima di cedere il sedile a Lewis Hamilton: “Il nostro rapporto va oltre la pista; siamo amici nella vita. Condividiamo momenti significativi e, dato il calendario fitto, passiamo più tempo insieme che con le nostre famiglie”.