Mancano quattro giorni al via della Tournée dei quattro Trampolini, torneo di punta della stagione di salto con gli sci 2024/2025. Nelle classiche quattro tappe di Oberstdorf (Germania), Garmisch (Germania), Innsbruck (Austria) e Bischofschofen (Austria) ci saranno tre italiani. Alex Insam e Francesco Cecon saranno presenti in tutti e quattro gli appuntamenti, mentre Andrea Campregher solo per gli ultimi due. Il trampolino Hs137 di Oberstdorf chiamerà Insam e Cecon ad inseguire un posto tra i migliori 50 che si sfideranno il giorno successivo alla medesima ora nel tradizionale testa a testa con gli accoppiamenti determinati dal punteggio di qualificazione. I vincitori dei 25 duelli approderanno alla serie di salto finale insieme ai migliori 5 perdenti. Quindi il trasferimento nella vicina Garmisch Partenkirchen per la seconda sfida sull’Hs142 bavarese, preceduta dalla sfida femminile: si partirà martedì 31 dicembre alle 13:30 con il turno di qualificazione per poi tornare in gara alle 14 di mercoledì 1 gennaio per completare la parte tedesca della Tournée. Dopo un secondo giorno di pausa, venerdì 3 gennaio sarà protagonista il Bergisel di Innsbruck: sull’Hs128 del capoluogo tirolese Insam, Cecon e Campregher saranno attesi alle 13:30 alle qualificazioni, con il primo round di salti fissato alla stessa ora di sabato 4 gennaio. E quindi il trasferimento a Bischofschofen: domenica 5 e lunedì 6 gennaio l’Hs142 della località salisburghese ospiterà l’atto finale della Tournèè con il via alle 16:30 in entrambe le giornate.

Le ultime edizioni

Il 2023/2024 ha visto trionfare il giapponese Ryoyu Kobayashi, che ha vinto la tournée senza aver avuto la meglio in nessuna delle quattro prove (non succedeva dal 1988/89). Lo scorso anno il tedesco Andreas Wellinger vinse a Oberstdorf, Anze Lanisek a Garmish, Jan Horl a Innsrbuck e Stefan Kraft a Bischofschofen. Quattro vincitori diversi non si verificavano dal 2014/2015 con i successi di Stefan Kraft, Anders Jakobsen, Richard Freitag, Michael Hybock. Il finlandese Janne Ahonen detiene il numero di vittorie (1999, 2003, 2005, 2006, 2008). Degli atleti in attività Kobayashi (2019, 2022, 2024) e il polacco Kamil Stoch (2017, 2018, 2021) hanno tre vittorie a testa.

La classifica di Coppa del Mondo di salto con gli sci

La classifica vede in testa il tedesco Pius Paschke con 715 punti. Dominano la classifica Austria e Germania con i tre austriaci Daniel Tschofenig, Jan Hoerl e Stefan Kraft rispettivamente in seconda, terza e quarta posizione con 636, 631 e 467 punti. Andreas Wellinger è sesto con 382 punti.

Il programma dei quattro Trampolini

Sabato 28 dicembre

Ore 16.30 Qualificazioni a Oberstdorf (Germania)

Domenica 29 dicembre

Ore 16.30 Gara a Oberstdorf (Germania)

Martedì 31 dicembre

Ore 13.30 Qualificazioni a Garmisch-Partenkirchen (Germania)

Mercoledì 1° gennaio

Ore 14.00 Gara a Garmisch-Partenkirchen (Germania)

Venerdì 3 gennaio

Ore 13.30 Qualificazioni a Innsbruck (Austria)

Sabato 4 gennaio

Ore 13.30 Gara a Innsbruck (Austria)

Domenica 5 gennaio

Ore 16.30 Qualificazioni a Bischofshofen (Austria)

Lunedì 6 gennaio

Ore 16.30 Gara a Bischofshofen (Austria)