La Roma è già alla ricerca del nuovo allenatore che dall’anno prossimo dovrà rilanciare il progetto dei giallorossi dopo i tre cambi già avvenuti in questa stagione

Prima De Rossi, poi Juric: la Roma è sicuramente la big più attardata e che ha subito maggiori scossoni in questa prima parte di stagione. I capitolini hanno già cambiato tre allenatori con Claudio Ranieri chiamato al capezzale della squadra per la terza volta in carriera con il chiaro compito di provare a drizzare una situazione che si è fatta complicata e fare da traghettatore in vista della prossima annata.

Il tecnico testaccino proverà comunque ad arrivare più in alto possibile, scalando posizioni in campionato almeno per provare a chiudere con un piazzamento europeo e poi ci sono le coppe da giocare con ogni forza. Sia in Europa League che in Coppa Italia non è impossibile immaginare un cammino da protagonista, come spesso capitato negli ultimi anni nelle competizioni europee con l’incentivo che questa volta non ci saranno “gli squali falliti” (copyright Mourinho) a scendere dalla Champions.

La Roma riflette sul prossimo allenatore: spunta il primo nome

Intanto prosegue la ricerca della società per il prossimo tecnico con alcune domande che sono arrivate anche a Claudio Ranieri nelle conferenze degli ultimi giorni. L’ex Cagliari non si è tirato indietro nel rispondere: “Chi ha detto che io non resti?” tra lo stupore generale. Ma era chiaro il suo fare scherzoso.

Tornando serio, dopo una risata, Ranieri ha specificato come la società sia già alla ricerca del profilo giusto: “vogliamo uno bravo”, non si sbilancia sulle caratteristiche. Ma è chiaro che vorrà lasciargli la squadra nelle migliori condizioni possibili. Chissà se l’esperto allenatore sarà davvero interpellato nella scelta, almeno per un consiglio, da parte dei Friedkin e Ghisolfi. Sta di fatto che un profilo sarebbe già stato individuato e corrisponde al nome di Max Allegri.

È lui il primo nome in lista con la dirigenza che potrebbe fare di tutto per cercare di ingaggiare l’ex Juve. Non sarà un’impresa facile in quanto al toscano non mancano le opportunità. Il livornese, attualmente fermo, potrebbe ricevere tante offerte importanti in primavera. La prima può arrivare dal Milan in caso di benservito a Fonseca. Inoltre lo stipendio percepito è da top player assoluto, i Friedkin dovrebbero fare uno sforzo come già successo con Mourinho. Infine occhio alla voglia di Max di allenare la Nazionale. Alla Roma urge anche un piano B.