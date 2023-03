Salto con gli sci, Finali Lahti 2023: l’Austria si aggiudica la gara a squadre maschile

L’Austria si aggiudica la vittoria, quasi per dispersione, nella gara a squadre maschile del salto con gli sci alle Finali di Lahti 2023, in Finlandia. Il forte team austriaco, composto da Tschofenig, Hayboeck, Hoerl e soprattutto Kraft, che ha messo il sigillo sul successo con l’ultimo salto del secondo round, ha sbaragliato la concorrenza con 1.057.3 punti, rifilando 26.2 di margine alla Slovenia, che si piazza al secondo posto, con la Polonia che sale sul terzo gradino del podio ma venendo superata in extremis. Ryoyu Kobayashi non riesce a evitare il penultimo posto tra le otto che hanno superato la prima manche al Giappone, meglio soltanto dei padroni di casa della Finlandia, mentre dal quarto al sesto posto troviamo Germania, Norvegia e Svizzera. Eliminazione dopo i primi quattro salti per gli Usa, noni, e il Kazakistan, con un comunque onorevole decimo posto. Non era presente l’Italia.