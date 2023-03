Bomba dalla Spagna: l’Inter pensa a Messi, Zanetti possibile fattore chiave

Bomba dalla Spagna! Il giornalista Sergio Gonzalez, tramite il suo profilo Twitter ufficiale, ha comunicato che Lionel Messi potrebbe diventare un nuovo calciatore dell’Inter a partire dalla prossima estate. Come? Perché? Innanzitutto, si tratterebbe di un parametro zero in cui lo sforzo economico andrebbe a convogliarsi tutto nello – oneroso, va detto – stipendio. Il rinnovo tra il campione del mondo e il Paris Saint-Germain è in stallo e il Barcellona non potrebbe permettersi un ritorno di fiamma a causa dei problemi che i francesi stanno affrontando sul versante fair play finanziario. Opzione possibile per Messi diventa, dunque, l’Inter, con la presenza di Javier Zanetti che potrebbe essere la chiave di volta della trattativa.

Bomba de madrugada en clave Messi. Una fuente confiable me dice que el Inter de Italia pretende fichar a Leo. El factor Zanetti. El punto muerto de su prolongación en París. El Barça condicionado por el FPF y ahogado por Tebas. ¿Se le dará al Pupi? pic.twitter.com/zi8TFwZPan — Sergio A. González ⭐️⭐️⭐️🎙🇦🇷 (@sagonzalezbueno) March 25, 2023