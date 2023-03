Malta-Italia, Mancini: “Diversi cambi rispetto a Inghilterra, ma non ci sono medicine giuste o sbagliate”

Roberto Mancini ha parlato a Sky Sport alla vigilia di Malta-Italia, seconda partita degli Azzurri nelle qualificazioni a Euro 2024. Dopo la sconfitta di Napoli contro l’Inghilterra, l’imperativo è vincere per fare subito punti in un percorso che si preannuncia molto lungo. “Ci saranno diversi cambi, perchè è normale quando si gioca ogni tre giorni e hai diversi giocatori a disposizione – afferma Mancini – Le valutazioni a caldo non sono mai giuste perchè guardano solo al risultato, ma non è il nostro lavoro. Adesso comunque dobbiamo fare tre punti, che sono sempre gli stessi contro Malta, Inghilterra o Ucraina.”

Proprio in merito alla sconfitta con gli inglesi, Mancini non butta via tutto di quanto visto in campo: “Ci sono state distrazioni difensive ed è mancato qualcosa in zona gol, ma sia nel secondo tempo che a inizio partita abbiamo fatto anche diverse cose buone – prosegue il ct azzurro – Qualche giocatore può non essere al meglio della condizione, ma sicuramente tutti possono dare ancora molto a questa maglia. Non ci sono medicine giuste o sbagliate, abbiamo vinto quando non eravamo tra le migliori squadre a dimostrazione che si può vincere in diversi modi.“ A livello di scelte di formazione, il tecnico della Nazionale apre a Tonali e Cristante: “Possono essere della partita con Malta, in attacco dobbiamo ancora valutare. Retegui? Vedremo come stanno i giocatori.”