MOVIOLA – Atalanta-Lazio: Marusic col braccio in area, per Guida è rigore

Episodio da moviola in Atalanta-Lazio con il calcio di rigore fischiato – in modo un po’ oscuro, visto che nessuno capisce inizialmente – da Marco Guida per il fallo di mano di Adam Marusic in area di rigore. Vede bene l’arbitro campano, visto che il terzino montenegrino tocca con l’avambraccio in modo scomposto. L’arto non è in posizione naturale e non si può sorvolare, il Var infatti conferma: dal dischetto va De Ketelaere e non sbaglia.