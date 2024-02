Salto con gli sci, Coppa del Mondo Willingen 2024: vince Forfang, Insam 16°. Steccano Kraft e Wellinger

Gara pazza sul trampolino grande di Willingen, sede della tappa di Coppa del Mondo 2023/2024 di salto con gli sci. Condizioni molto particolari hanno mischiato le carte in tavola, per una competizione che si è rivelata a tratti una vera e propria lotteria. Alla fine la vittoria va al norvegese Johann Andre Forfang, il più costante e capace a sfruttare il secondo posto della prima serie. Per lui oltre 30 punti di margine sul secondo classificato, il giapponese Ryoyu Kobayashi che è riuscito a recuperare ben 13 posizioni nella seconda serie con un salto di assoluto rilievo. Completa il podio un altro norvegese, ovvero Kristoffer Erik Sundal che a sua volta è risalito dalla nona piazza di metà gara.

Le sorprese riguardano soprattutto i primi due atleti della classifica generale. Il leader Stefan Kraft ha infatti completamente “bucato” il salto della prima serie, rimanendo addirittura clamorosamente fuori dalla zona punti in 39esima posizione e quindi escluso dalla seconda serie. Un’occasione importante per il tedesco Andreas Wellinger per provare a racimolare punti preziosi: il padrone di casa però non ha minimamente sfruttato la chance, andando a perdere 10 posizioni nella seconda serie per il 17° posto finale. Occasione gettata alle ortiche anche dal finlandese Antti Aalto: primo a sorpresa a metà gara, il finnico non ha retto la pressione e si è piazzato in quattordicesima posizione.

In casa Italia Alex Insam conferma il suo livello di crescita e si piazza al sedicesimo posto, recuperando nove posizioni rispetto alla prima serie. Non aveva superato la prima serie Giovanni Bresadola, mentre Andrea Campregher è stato squalificato. Gli atleti torneranno in gara domani per un’altra competizione sul trampolino HS147, con qualificazione e gara nel pomeriggio tedesco.