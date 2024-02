Monza, Palladino: “I ragazzi hanno lottato fino alla fine, c’è stato spirito di squadra”

Il tecnico del Monza Raffaele Palladino commenta ai microfoni di DAZN la partita contro l’Udinese, terminata 0-0: “Direi che quello di oggi è un ottimo punto, arrivato contro una buona squadra e dopo una partita intensa e sporca. Sono fiero dei miei ragazzi perché oggi hanno lottato fino alla fine. Abbiamo fatto uno step in più come maturità: abbiamo combattuto, ci siamo sporcati e questa solitamente non è una qualità nelle nostre corde. Dovevamo dare continuità all’ottima gara contro il Sassuolo. Abbiamo rischiato di subire gol in diverse occasioni, ma nel finale potevamo addirittura vincerla, grazie al colpo di testa di Pablo Mari. Mi è piaciuto lo spirito della squadra che ha saputo reggere l’urto dell’Udinese. Nel primo tempo loro ci hanno messo in difficoltà con la posizione ibrida e imprevedibile di Thauvin. Nella ripresa è andata meglio: abbiamo cambiato assetto e scelto di andare ad affrontarli uomo su uomo. Potevamo sfruttare meglio certe ripartenze, ma sono contento. Le ultime due partite sono state ottime e abbiamo ritrovato solidità difensiva. I punti sono 29 come la passata stagione e il nostro percorso continua nel migliore dei modi. Djuric? Abbiamo faticato a servirlo in maniera pulita perché l’Udinese ha messo una diga come Walace in marcatura. Pretendo molto da Colpani e Dany Mota, ma non mi sono arrabbiato con loro. Ho detto a Colpani che in certi momenti deve essere più concreto e lasciare da parte le giocate di fino. Zerbin? Può giocare sia da quinto sia da trequartista: ha grandi qualità tecniche e fisiche ed è molto duttile”.