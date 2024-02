Qualificazioni Wta Cluj-Napoca 2024: Stefanini al turno decisivo col doppio bagel, Brancaccio lo subisce

Piovono doppi bagel nelle qualificazioni al torneo Wta di Cluj-Napoca 2024 e sono 6-0 6-0 agrodolci per il tennis italiano. Lucrezia Stefanini, infatti, ha imposto il risultato perfetto alla malcapitata ucraina Kolb, spazzata via in meno di un’ora di gioco e con tre break nel primo e altrettanti nel secondo set, in cui l’azzurra ha saputo mantenere salda la concentrazione e ha evitato cali di tensione una volta capito che contro la numero 625 del circuito sarebbe stata una giornata in discesa. L’azzurra ha trovato una discreta percentuale al servizio con le prime del 63%, ha dovuto comunque salvare due palle break, riuscendoci, mentre ne ha sfruttate sei su undici a disposizione. Una prestazione perfetta che la proietta con fiducia al turno decisivo per l’accesso al tabellone principale, dove troverà una tra Arango e Popa.

Purtroppo, a far da contraltare, c’è il 6-0 6-0 subito da Nuria Brancaccio contro la più giovane Erika Andreeva, la sorella del baby talento russo Mirra. La giocatrice classe 2004 si impone con facilità sulla tennista campana, che si è arresa in appena cinquantacinque minuti di gioco con un doppio bagel che fa male ma dal quale ci si potrà riscattare nei prossimi tornei: per entrambe percentuale di prime al servizio del 76%, poi però fa la differenza il fatto che la Andreeva ha salvato due palle break su due, mentre la Brancaccio solo tre delle nove concesse, e così non ha vinto alcun game in terra rumena.