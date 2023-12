Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lillehammer 2023: vince sempre Kraft. Insam e Campregher fuori dai 30

Prosegue il dominio di Stefan Kraft nella Coppa del Mondo di salto con gli sci. L’austriaco si è aggiudicato la quarta gara su quattro in questo avvio di stagione, imponendosi anche dal trampolino grande HS140 di Lillehammer. In Norvegia, Kraft ha chiuso con 318.2 punti, riuscendo ad imporsi sul tedesco Andreas Wellinger (312.3) e sull’altro austriaco Jan Hoerl (311.3). Un’altra gara condotta dall’inizio alla fine per Kraft, che aveva fatto segnare il miglior punteggio nel primo round e anche durante le eliminatorie. Si erano fermati al primo round e quindi fuori dalla zona punti, dopo aver superato le qualificazioni nel primo pomeriggio, Alex Insam e Andrea Campregher: 32° con un punteggio di 113.7 il primo, mentre il classe ’01 ha chiuso 36° chiudendo a 111.5