Chelsea-Brighton 3-2, De Zerbi: “Abbiamo giocato molto meglio noi, ma non basta”

Roberto De Zerbi ha parlato nel post-partita di Chelsea-Brighton 3-2, match di Premier League che ha visto i Blues vincitori al fischio finale nonostante 45′ in inferiorità numerica e una prestazione come sempre qualitativamente importante da parte degli ospiti allenati dall’ex Sassuolo. “Il calcio può essere così, sono molto dispiaciuto per il risultato. A volte giochi meglio dell’avversario ma puoi perdere comunque la partita commettendo errori nei dettagli – spiega De Zerbi – Abbiamo concesso i gol in maniera incredibile, non possiamo permetterci di perdere gli equilibri in certi momenti della partita quando stiamo attaccando e difendendo bene.”

Continuando a parlare della prestazione dei suoi, il tecnico del Brighton ribadisce: “Se parliamo di calcio, credo che abbiamo giocato meglio del Chelsea già nel primo tempo in undici contro undici. Abbiamo giocato meglio in tutta la partita, ma a volte non è abbastanza. Siamo una squadra giovane e capisco gli errori, ma non abbiamo molto tempo. Il futuro di questa squadra è radioso, ma voglio vincere ora e soprattutto quando meritiamo di vincere come oggi.”

Alla fine però c’è spazio anche per rimanere con i piedi per terra, specie quando si parla degli scenari di classifica: “Abbiamo ambizioni importanti, ma siamo pur sempre il Brighton e non vorrei che questo si dimenticasse.”