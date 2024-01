Psg-Tolosa oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Supercoppa di Francia 2024

Psg e Tolosa si sfideranno questa sera nella finale della Supercoppa di Francia. La vincitrice del campionato contro la vincitrice della Coppa di Francia. Calcio d’inizio ore 20:45 al Parco dei Principi. Il match sarà in esclusiva su Sky, sul canale Sky Sport Calcio (202). Per quanto riguarda lo streaming, la sfida sarà disponibile sulla piattaforma SkyGo o su NOW Tv.