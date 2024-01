Salto con gli sci, Coppa del Mondo 2023/2024: a Sapporo qualificazioni femminili rinviate a sabato

Parte con un rinvio il fine settimana di Coppa del Mondo di salto con gli sci da Sapporo. In Giappone questa mattina erano in programma le qualificazioni femminili, ma gli organizzatori si sono visti costretti a posticipare la gara a domani alle 06:30 italiane a causa di mancanza di materiale per alcuni degli atleti in gara. Tutto rinviato a domani, quindi, con due azzurre presenti nella start-list, ovvero le sorelle Jessica e Lara Malsiner.