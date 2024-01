Parigi 2024, il CIO pubblica le linee guida sull’utilizzo dei social per gli atleti

Il CIO ha pubblicato le linee guida ufficiali riguardanti l’utilizzo dei social e dei media digitali per onsentire agli atleti di condividere la loro esperienza ai Giochi sui loro account personali, proteggendo allo stesso tempo i diritti dei titolari dei diritti dei media. Gli atleti accreditati alle Olimpiadi di Parigi 2024 potranno postare audio e video fino a due minuti per post. Potranno pubblicare le registrazioni delle cerimonie di apertura e chiusura, del Villaggio Olimpico, dei luoghi di gara e di allenamento, nonché delle aree di allenamento. Le sedi delle competizioni sono aperte per la registrazione degli atleti fino a un’ora prima dell’inizio della competizione e dopo che hanno lasciato la zona mista o la stazione di controllo antidoping, ha spiegato il Cio.