Angela Carini sconfitta in finale nel Torneo Strandja, rassegna pugilistica internazionale conclusasi oggi in Bulgaria. L’azzurra, il cui forfait contro l’algerina Imane Khelif ai Giochi di Parigi suscitò molte polemiche, è stata l’unica rappresentante dell’Italia Boxing Team a qualificarsi per le finali di Sofia, ma oggi è stata sconfitta dalla britannica Sacha Hickey ai punti con verdetto non unanime (4-1). La poliziotta campana è stata comunque protagonista di un incontro in cui non si è mai tirata indietro, rispondendo a ogni colpo dell’avversaria, campionessa d’Europa Juniores nel 2019. Intanto il Consiglio della Fpi ha approvato la proposta dei premi in denaro per gli atleti della nazionale, connessi ai risultati conseguiti. “Mi preme evidenziare che una percentuale di tali premi sarà erogata ai tecnici e alle società dei pugili azzurri, a eccezione dei gruppi sportivi dello Stato che non riceveranno nulla. Quindi, in tal caso, i premi dei gruppi sportivi saranno devoluti ai tecnici e alle società d’origine dei pugili“, le parole del presidente della Federazione pesistica italiana Flavio D’Ambrosi.

Tutti i risultati della rassegna bulgara

24 febbraio

Ottavi di finale – 67 Kg Malanga vs Nedelchev (BUL) 5-0

25 febbraio

Ottavi di finale 80 Kg Commey vs Ismoilov (UZB) 3-2

Quarti di finale 75 Kg Gemini vs Ucyildiz (TUR) 5-0

26 febbraio

Quarti di finale 63 Kg Carini vs Tatar (TUR) 5-0

Quarti di finale 60 Kg Nicoli vs Caca (TUR) 5-0

Quarti di finale 52 Kg Ayari vs Poptoleva (BUL) 0-5

27 febbraio

Quarti di finale 80 Kg Commey vs Shittu (ENG) 0-5

Quarti di finale 67 Kg Malanga vs Gahramanov (AZE) 0-5

Quarti di finale 75 Kg Salvati vs Akkalykov (KAZ) 0-5

Quarti di finale 71 Kg Guidi Rontani vs Hasanov (AZE) 5-0

Quarti di finale 57 Kg Baldassi vs Suleymanov (AZE) 0-5

28 febbraio

Semifinale 63 Kg Carini vs Yessendelki (KAZ) 5-0

Semifinale 60 Kg Nicoli vs Volossenko (KAZ) 0-5 (BRONZO PER NICOLI)

Semifinale 75 Kg Gemini vs LI Quian (CHN) 0-5 (BRONZO PER GEMINI)

1 marzo

Semifinale 71 Kg Rontani vs ZHUSSUPOV KAZ 2-3

2 marzo

Finale 63 Kg Carini vs Hickey ENG 1-4

L’Italia team a Strandja

57 kg – Michele Baldassi (Fiamme Azzurre)

67 kg – Gianluigi Malanga (Fiamme Azzurre)

71 kg – Gabriele Guidi Rontani (Esercito)

75 kg – Remo Salvati (Esercito)

80 kg – Cromwell Alfred Commey (Fiamme Oro)

50 kg – Elen Lucia Ayari (Boxing Team Catania Ring)

60 kg – Rebecca Nicoli (Fiamme Oro)

63 kg – Angela Carini (Fiamme Oro)

75 kg – Melissa Gemini (Fanum Viterbo)

Staff tecnico

Giovanni De Carolis – direttore tecnico

Laura Tosti – tecnico

Leonard Bundu – tecnico

Alexandra Harstea – arbitro