Pista lunga, Davide Ghiotto vince la Coppa del Mondo di lunghe distanze: è 2° sui 5.000 metri di Quebec City

Davide Ghiotto ha vinto la classifica di Coppa del Mondo delle lunghe distanze per la prima volta in carriera. Un risultato storico, certificato dal secondo posto del pattinatore di velocità azzurro sui 5.000 metri al Centre de glaces Intact Assurance di Quebec City (Canada). Altri 54 punti che portano il bottino totale, al termine di questa sesta e ultima tappa, a quota 324 e che regalano ottimi segnali in quest’ultimo banco di prova prima dei Mondiali sulle singole distanze in programma a Calgary, sempre in Canada, a metà febbraio. L’azzurro in classifica va a precedere Ted-Jan Bloemen, oggi vincitore da padrone di casa in 6:13.87 (record di pista), davanti come detto a Ghiotto (+3.31) e al norvegese Hallgeir Engebråten (+3.69). Quarto posto a 6.62 invece per un ottimo Michele Malfatti, che chiude in quinta posizione nella classifica di specialità.

Nelle altre gare della giornata d’esordio della tappa canadese, Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare) ha chiuso la sua gara sui 3.000 metri al 7° posto in 4’04″34, mentre David Bosa ha finito al 12° posto sui 1.000 metri in 1’09″20. Sulla stessa distanza, ma di Division B, Serena Pergher (Fiamme Oro) ha chiuso nona così come Alessio Trentini (Fiamme Azzurre) al maschile, giunto sul traguardo in 1’10″36. Undicesima invece Laura Lorenzato (Noale Ice) sui 3.000 metri di Division B con un crono di 4’15″37. Nel sabato di gare spazio ad Andrea Giovannini, a caccia del primo posto nella classifica di Coppa del Mondo della Mass Start.