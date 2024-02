Virtus Bologna, Luca Banchi: “Il Partizan ha giocato una delle sue migliori gare. Noi sempre in partita”

Vittoria casalinga per la Segafredo Bologna contro il Partizan Belgrado (88-84) nella 25esima giornata della regular-season di Eurolega. “Dopo una partita del genere siamo soliti congratularci con la squadra vincitrice, ma voglio dire che stasera è stata una serata speciale”, ha spiegato coach Luca Banchi. “Entrambe le squadre hanno offerto ai loro tifosi e al pubblico che ha guardato la partita in tv una gara incredibile ed emozionante – ha analizzato -. Naturalmente siamo felici, ma vogliamo dare il giusto rispetto al nostro avversario, che ha giocato una delle sue migliori partite di questa stagione, soprattutto in trasferta, con grande consistenza e continuità, ma il modo in cui abbiamo risposto ha dimostrato che, anche se siamo lontani dal nostro miglior gioco in termini di forma e condizione, abbiamo avuto lo spirito di credere e di rimanere in partita fino all’ultimo possesso”. Su Lundberg: “Parliamo di un giocatore dalle indubbie qualità tecniche, ne stiamo scoprendo la capacità di rimanere lucido nei momenti chiave di partita. Questo ci da la sicurezza di avere in campo un punto di riferimento, come lo sono altri dei suoi compagni”, conclude Banchi.