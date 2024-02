Highlights Francia-Irlanda 17-38: rugby Sei Nazioni 2024 (VIDEO)

di Olivia Carbone 2

L’Irlanda ha la meglio sulla Francia per 38-17, nella partita valida per la prima sfida di Sei Nazioni. I campioni in carica controllano il match, con la Francia in sofferenza e con un uomo in meno. Questi i migliori momenti dell’incontro che ha aperto l’attesa competizione di rugby.