Pattinaggio velocità, in Polonia buon quinto posto di Betti nella finale B. Ottava Peveri

Sul ghiaccio di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, è andata in scena la prima giornata di gara della sesta ed ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2022/2023 di pattinaggio velocità di pista lunga. Nella Division A l’unico atleta azzurro a scendere in pista è stato Alessio Trentini della V.G. Pergine, che ha concluso la gara dei 1500 metri in sedicesima posizione con il crono di 1’48″69. Per quanto concerne la Division B, invece, Laura Peveri delle Fiamme Oro ha gareggiato nei 3000 metri, ottenendo un buon ottavo posto con il tempo di 4’19″11; sui 1500 metri quinta piazza per Francesco Betti, sempre delle Fiamme Oro, ha realizzato un 1’49″73, che gli è valso il quinto posto. C’è grande attesa per la giornata di domani, sabato 18 febbraio, che vedrà impegnato sulla distanza dei 5000 metri maschili Davide Ghiotto delle Fiamme Gialle, che proverà a bissare il successo conquistato la scorsa settimana.