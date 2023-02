Chelsea beffato: permesso di lavoro negato al nuovo acquisto Santos, non può essere tesserato

Beffa clamorosa per il Chelsea, che non potrà tesserare uno degli acquisti della “pazza” sessione di calciomercato in cui sono stati spesi oltre 300 milioni di euro. I blues, infatti, non potranno fare affidamento su Andrey Santos, brasiliano che ha appena vinto il Sudamericano Under 20 e che è considerato come uno dei centrocampisti più forti della sua generazione. Il governo Uk non ha concesso il permesso di lavoro e non potrà sostare ulteriormente nel paese britannico. Potrebbe dunque essere ceduto in Brasile, e a questo proposito il Vasco Da Gama lo rivorrebbe indietro sostenendo che nel contratto ci fosse una clausola di questo tipo.