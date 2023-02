250 panchine in Serie A con l’Atalanta, domenica Gasperini premiato da Percassi

Domenica al Gewiss Stadium, prima del lunch match contro il Lecce, Gian Piero Gasperini sarà premiato dal presidente Antonio Percassi per aver raggiunto le 250 panchine in Serie A con l’Atalanta. Il tecnico piemontese è giunto alla settima stagione alla guida della Dea, con 315 partite complessive, e contro la Lazio ha fatto cifra tonda, 250, in campionato, verrà così premiato sotto la Curva Pisani nella prima occasione utile in casa.