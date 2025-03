È grande Italia ai Mondiali di pattinaggio velocità di Hamar (Norvegia). Nella penultima giornata della rassegna iridata norvegese, arriva la medaglia d’oro per Francesca Lollobrigida. L’azzurra (6’56″38) trionfa nei 5000 metri e batte di soli due decimi la padrona di casa Ragne Wiklund (+0″18). Medaglia di bronzo all’olandese Merel Conijn, terza a 2″11. Ai piedi del podio c’è la canadese Isabelle Weidemann, quarta a 3″89. Completa la top 5 la ceca Martina Sablikova, quinta a 6″82 di ritardo da Lollobrigida.

La top ten

Francesca Lollobrigida (Ita) 6’56″38 Ragne Wiklund (Nor) +0″18 Merel Conijn (Ned) +2″11 Isabelle Weidemann (Can) +3″89 Martina Sablikova (Cze) +6″82 Marijke Groenewoud (Ned) +8″13 Zhien Tai (Chn) +12″39 Josie Hofmann (Ger) +13″68 Momoka Horikawa (Jpn) +13″80 Sandrine Tas (Bel) +14″61 Laura Hall (Can) +19″73 Ahenaer Adake (Chn) +20″55

Giovannini d’oro nella mass start

C’è Andrea Giovannini davanti a tutti nella mass start. L’azzurro è protagonista di un ultimo giro incredibile e, aiutato dal compagno Daniele Di Stefano, riesce a risalire dalla quarta alla prima posizione in due tornate e conquistare una inaspettata medaglia d’oro. 7’56″47 il tempo di Giovannini, che batte al foto finish il coreano Seung-Hoon Lee, argento in 7’56″52, e il belga Bart Swings, bronzo in 7’56″69. Ai piedi del podio c’è l’olandese Bart Hoolwerf, quarto in 7’56″70. Di Stefano termina ottavo (7’57″59), con tre punti sprint conquistati, dopo il grande lavoro in aiuto di Giovannini.

La top ten

Andrea Giovannini (Ita) 7’56″47 – 60 punti conquistati Seung-Hoon Lee (Kor) 7’56″52 – 40 punti sprint Bart Swings (Bel) 7’56″69 – 20 punti sprint Bart Hoolwef (Ned) 7’56″70 – 10 punti sprint Ehan Cepuran (Usa) 7’57″37 – 6 punti sprint Timothy Loubineaud (Fra) 8’08″28 – 5 punti sprint Indra Medard (Bel) 8’12″61 – 5 punti sprint Daniele Di Stefano (Ita) 7’57″59 – 3 punti sprint Gabriel Odor (Aut) 8’31″70 – 3 punti sprint Metodej Jilek (Cze) 8’05″55 – 2 punti sprint

I convocati

Il direttore tecnico azzurro Maurizio Marchetto ha selezionato 10 atleti (4 donne e 6 uomini) per la trasferta scandinava, dovendo rinunciare ad Arianna Fontana per via della sua partecipazione ai Mondiali di short track previsti proprio nel fine settimana 14-16 marzo a Pechino. A Hamar vedremo dunque in azione Giorgia Aiello, Francesca Lollobrigida, Alice Marletti, Serena Pergher in campo femminile e David Bosa, Daniele Di Stefano, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello, Michele Malfatti al maschile. Designate inoltre due riserve non viaggianti pronte a subentrare in caso di necessità, Laura Lorenzato e Linda Rossi.

Le gare in cui saranno impegnati gli azzurri

500 maschili: Bosa

1.000 maschili: Bosa (Di Stefano riserva)

1.500 maschili: Di Stefano

5.000 maschili: Ghiotto, Lorello e Malfatti

10.000 maschili: Ghiotto (riserva Malfatti)

Team Pursuit: Ghiotto, Giovannini e Malfatti.(riserva Lorello)

Mass Start maschile: Di Stefano e Giovannini (riserva Lorello)

500 femminili: Pergher (riserva Aiello)

1.500 femminili: Lollobrigida

3.000 femminili: Lollobrigida e Marletti

3.000 femminili: Lollobrigida (riserva Marletti)

Mass Start femminile: Lollobrigida e Marletti

Team Pursuit: Aiello, Lollobrigida e Marletti